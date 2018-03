Mahagoni-Möbel, teure Flüge, Personal für die Ehefrau: In der US-Regierung jagt ein Skandal um verschwendete Steuergelder den nächsten. Ein Überblick.

Der US-Präsident mag es protzig: Donald Trump ist bekannt für seine vielen und teuren Wochenendausflüge. Mehr als 50 Millionen US-Dollar haben seine Golftrips im ersten Amtsjahr laut US-Medien gekostet. Auch sein Kabinett ist wegen hoher Ausgaben in die Kritik geraten: In dieser Woche entließ Trump deshalb seinen Kriegsveteranen-Minister David Shulkin. Andere Mitglieder der Regierung leisten sich ebenfalls einen Geldskandal nach dem nächsten. Was wird ihnen vorgeworfen? Der Überblick.

David ShulkinDem Minister für Veteranen-Angelegenheiten wurde am Mittwoch mitgeteilt, dass er sein Amt verlassen muss. An seine Stelle wird Trumps bisheriger Leibarzt Ronny Jackson treten.

Shulkin stand über Monate wegen einer Reise nach Europa im Sommer 2017 unter Beschuss. Die Regierung bezahlte nicht nur für Shulkin, sondern auch für seine Frau, Sicherheitspersonal und Mitarbeiter, darunter einen "persönlichen Reise-Concierge". Fast die Hälfte des Ausflugs soll reinen Vergnügungszwecken gedient haben, die Shulkins besuchten diverse Schlösser und das Tennisturnier in Wimbledon. Insgesamt kostete die Reise mehr als 122.000 Dollar

Scott PruittDer Chef der Umweltschutzbehörde EPA muss sich ebenfalls für seine ausschweifenden Reisegewohnheiten rechtfertigen. Im ersten Amtsjahr gab er für Linien-, Militär- und Charterflüge satte 163.000 US-Dollar aus. Für Kritik sorgt etwa, dass eine Reise von Cincinnati nach Washington, die nur gut eine Stunde dauert, 36.000 US-Dollar kostete, weil er die Militärbereitschaft nutzte. Und allein 105.000 US-Dollar gingen dafür drauf, dass Pruitt selbst auf Kurzstrecken stets Erste Klasse flog.

Pruitts Erklärung: Sein Sicherheitsteam habe ihm geraten, "möglichst weit vorne" in der Maschine zu sitzen, da er Drohungen von Passagieren erhalten habe. Die Website "Politico" berichtete, ein Mitreisender habe dem Minister zugerufen: "Du zerstörst unsere Umwelt" (im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...