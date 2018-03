Las Vegas (ots/PRNewswire) - GAC Motor, der am schnellsten wachsende Autohersteller Chinas, machte unter den nordamerikanischen Autohändlern einen starken ersten Eindruck mit seinem erfolgreichen Debüt bei der National Automobile Dealers Association Show (NADA). Das Unternehmen präsentierte eine exzellente Aufstellung seiner meistverkauften Fahrzeuge und hielt ein Händlertreffen ab, um unter den Händlern ein solides Interesse für das Unternehmen selbst und sein Händlernetz in Nordamerika zu wecken.



"Die NADA-Show hat unsere Erwartungen noch übertroffen", sagte Yu Jun, Präsident von GAC Motor. "Wir haben Hunderte von US-amerikanischen Händlern getroffen, die echtes Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns bekundeten, wenn wir GAC Motor im vierten Quartal 2019 lancieren werden. Das waren drei ganz wunderbare Tage und wir möchten die Organisatoren der Show beglückwünschen. Wir sind sehr dankbar und fühlen uns durch dieses Privileg der Teilnahme sehr geehrt."



Die NADA, die erstmals 1917 veranstaltet wurde, ist eine führende Autoshow für internationale Händler und Autohersteller. Als eine Tochtergesellschaft der GAC Group ist GAC Motor der erste chinesische Autohersteller, der in der gesamten Veranstaltungsgeschichte der NADA teilnimmt.



Während der Show fanden die Fahrzeuge von GAC Motor große Beachtung unter der Besuchermenge, zum Beispiel das Vorzeigemodell SUV GS8, der kompakte Blockbuster SUV GS4, die neu eingeführten Limousine GA4 und der High-End-Minivan GM8. Die hochqualitativen Fahrzeuge unterstreichen die jüngsten Errungenschaften des Unternehmens bei der eigenständigen Forschung und Entwicklung sowie durch fortschrittlichste Technologien.



Weiterhin beteiligten sich mehr als 150 renommierte Gäste am Händlertreffen von GAC Motor während der NADA, darunter Händler und Investoren sowie wichtige Führungskräfte von Branchenveranstaltungen und -vereinigungen nicht nur aus verschiedenen Bundesstaaten der USA, sondern auch aus Kanada. GAC Motor wird voraussichtlich die erste neue Automarke sein, die seit 20 Jahren auf dem US-Markt eingeführt wurde. Viele bei der Veranstaltung anwesende Händler sagten, dass sie von der Möglichkeit fasziniert seien, eine neue Marke in den Vereinigten Staaten zu bekommen, die in ihrer Heimat eine echte Erfolgsbilanz vorweisen kann. Sie lobten das Produktprogramm von GAC Motor und wünschten dem Autohersteller aus Guangzhou viel Erfolg mit seinen Entwicklungsplänen.



Für den US-Markt werden besondere Modelle konstruiert, um die lokalen Umweltstandards und die Anforderungen der Kunden vor Ort zu erfüllen. Das Unternehmen hat im Silicon Valley ein Forschungs- und Entwicklungszentrum aufgebaut und wird zwei zusätzliche Zentren in Detroit und Los Angeles im Laufe dieses Jahres eröffnen, die sich auf modernste Technologien spezialisieren sollen.



Neben dem Nordamerika-Markt erzielte GAC Motor auch in jenen Ländern solide Markterfolge, die entlang der chinesischen Seidenstraßen-Initiative "Ein Gürtel, eine Straße" liegen. Das Unternehmen hat sich gegenwärtig in 14 Ländern weltweit Standbeine aufgebaut.



Mit Schwerpunktlegung auf den Eintritt in das mittlere bis obere Marktsegment und einer nutzerorientierten FuE-Strategie baut GAC Motor derzeit ein Autofertigungssystem der Weltklasse auf und integriert dabei GAC Motors globales FuE-Netzwerk, die Produktionskapazitäten und die Lieferkette, um den mobilen Lebensstil der Verbraucher mithilfe von Innovationen in den Bereichen Technologie, Produkt und Service zu verbessern.



"GAC Motor hat es sich zur Aufgabe gesetzt, wechselseitigen Nutzen für unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und für die Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, zu schaffen. Wir respektieren unterschiedliche Kulturen in unterschiedlichen Märkten auf dem gesamten Globus", sagte Yu. "Wir sind ein junges Unternehmen und das bedeutet, dass wir lernen und konsequent Fortschritte verwirklichen wollen. Wir schätzen die langfristig angelegten Partnerschaften mit unseren Händlern und wir wollen gemeinsam mit unseren Kunden und unseren lokalen Partnern Erfolge verbuchen."



Informationen zu GAC Motor



Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die unter den Fortune Global 500-Unternehmen Platz 238 belegt. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. GAC Motor belegt in der China Initial Quality Study SM (IQS) von J.D. Power Asia Pacific seit nunmehr fünf Jahren in Folge den ersten Platz unter allen chinesischen Marken. Dies beweist die rundum qualitätsorientierte Strategie des Unternehmens - von innovativer Forschung und Entwicklung (FuE) über Fertigung und Lieferkette bis hin zu Vertrieb und Kundendienst.



