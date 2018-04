Kulturwandel-Experte Sebastian Purps-Pardigol erklärt, wie Führungskräfte mit den Herausforderungen der digitalen Transformation umgehen sollten.

Nach ein paar Semestern Medizinstudium und ersten Gehversuchen in Unternehmen arbeitete der 41-jährige Kulturwandel-Experte Sebastian Purps-Pardigol bis zur Jahrtausendwende bei Sony Music und entwickelte dort digitale Geschäftsfelder. Bei Ericsson war er für den weltweiten digitalen Rechteeinkauf zuständig. Im Jahr 2010 gründete er mit dem renommierten Hirnforscher Gerald Hüther die Initiative "Kulturwandel in Unternehmen" (kulturwandel.org) und ließ sich lieber in systemischer Organisationsentwicklung, Hypnosetherapie und NLP (neurolinguistische Programmierung) ausbilden, statt einen MBA zu beenden. Seitdem forscht er zum Kulturwandel in Unternehmen. Nach seinem Buch "Führen mit Hirn" hat er mit seinem Co-Autor Henrik Kehren, der als Serien- und Familienunternehmer aktiv war und nun Firmen berät, das Buch "Digitalisieren mit Hirn" geschrieben. Dort werden Unternehmen vorgestellt, denen es gelungen ist, die eigenen Mitarbeiter für die digitale Zukunft zu begeistern.

Herr Purps-Pardigol, ist es nicht traurig, dass man Führungskräften immer noch erklären muss, dass sie ihre Mitarbeiter mitnehmen müssen, zumal wenn es um die Digitalisierung geht?Ich finde es traurig, dass es immer noch Führungskräfte gibt, denen man das erklären muss, ja. Und zugleich ich bin auch froh, zunehmend Führungskräfte zu begegnen, die das schon tun. Und, was noch wichtiger ist, wir auch zunehmend Führungskräfte sehen, die sich selbst verändern. Führungskräfte, die verstehen, dass es günstig ist, wenn sie ihre Haltung verändern. Dazu gehört beispielsweise die Frage, wie man sich selbst und wie man die Mitarbeitenden sieht - eine Veränderung des Menschenbildes. Am Ende des Tages sind nicht nur die Mitarbeiter glücklicher, sondern auch die Führungskräfte, weil sie nicht mehr allein auf alles eine Antwort finden müssen.

Bislang ist Empathie, also Einfühlungsvermögen, offenbar kein Einstellungskriterium bei Führungskräften. Sollte es das sein?Es stimmt, Empathie war lange kein Einstellungskriterium bei Führungskräften. Empathie alleine macht aber keinen Unterschied: Es gibt einfühlsame Menschen, die sich trotzdem anderen gegenüber wie ein Arschloch verhalten. Es gibt ja auch immer wieder Führungskräfte mit Asperger-Symptomatik, denen es schwer fällt, sich einzufühlen - und die trotzdem super Chefs sind Anstatt den Begriff Empathie zu verwenden würde ich es lieber so formulieren, dass es Führungskräften wichtig sein müsste, dass es ihren Mitarbeitern gut geht. Dafür müssen sie sich nicht unbedingt total einfühlen. Oftmals kann ich das durch eine einfache Frage herausfinden: Was brauchst Du gerade?

Man hat das Gefühl. Sie haben das Buch nur für männliche Führungskräfte geschrieben, denen Sie erst noch erklären müssen, dass Wertschätzung und Verbundenheit enorme Mitarbeiterpotenziale freisetzen.Vielleicht haben männliche Führungskräfte mehr Nachholbedarf. Bei vielen der Eigenschaften, die es braucht, um eine gute Unternehmenskultur zu etablieren, sind weibliche Führungskräfte vielleicht weiter als ihre männlichen Pendants. Dann hilft das Buch jedoch, um das eigene, funktionierende Verhalten wissenschaftlich zu untermauern und zu bestätigen, dass man auf dem richtigen Weg ist.

Was nützt es den Führungskräften eigentlich, wenn Sie Ihre Beispiele im Buch lesen. Muss nicht jedes Unternehmen seine eigene Digitalisierungsstrategie finden?Ja, es gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...