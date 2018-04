Die Ära der Traumschiffe erreicht einen neuen Höhepunkt. Nie beförderten die Schiffe so viele Passagiere - und richteten so viel Umweltschäden an. Trotzdem wird die Branche steuerlich gefördert wie keine andere.

Wer will, kann auf diesem Schiff auch Urlaub machen, ohne das Meer zu sehen. Man könnte tage- und wochenlang über die Decks und Gänge der "Symphony of the Seas" der Reederei Royal Caribbean schlendern, von Restaurant zu Restaurant, in die Theater zu den Broadwayshows, über die Promenade zum Shoppen, ohne auch nur einen Blick auf die Wellen zu erhaschen. Selbst eine Eiskunstlaufshow gibt es, auf der hauseigenen Bahn, auch wenn das Schiff bald schon jeden Tag durch die feuchte Hitze der Karibik schippern soll. Nichts ist unmöglich in dieser 362 Meter langen, schwimmenden Stadt, auf dem wieder einmal größten Schiff der Welt.

Die Symphony, die hier im französischen Saint-Nazaire zu Wasser gelassen wurde, ist ein Kahn der Superlative: das bei Weitem größte, doch längst nicht das einzige neue Schiff, das mit der nun beginnenden Saison in See sticht. Der Branchenverband CLIA zählt 17 neue Hochseeschiffe in diesem Jahr. Weltweit vergrößern Reeder ihre Flotten, die Werften sind über Jahre ausgebucht.

Denn bisher gilt: Mehr Angebot schafft mehr Nachfrage. Mehr als 27 Millionen Menschen gehen weltweit jedes Jahr auf Kreuzfahrt, die Deutschen sind vorne mit dabei, zählen nach den Amerikanern und Chinesen zu den freudigsten Kreuzfahrern. 2,2 Millionen Bundesbürger haben im vergangenen Jahr eine Schifffahrt unternommen. Für dieses Jahr rechnet die Branche mit einem neuen Rekord. Die Ära der Traumschiffe - sie beginnt gerade erst.

Doch die so erfolgsverwöhnte Kreuzfahrtindustrie ist dabei, sich in eine Horrorbranche zu verwandeln. Im Kielwasser des Erfolges geht oft unter, dass der Urlaubstraum der Passagiere für andere ein Albtraum wird. Städte wie Venedig und Dubrovnik ersticken längst unter den Touristenmassen, die die anlandenden Schiffe täglich ausspucken.

Die Arbeiter unter Deck schuften oft für Hungerlöhne und unter unwürdigen Bedingungen. Und so erfolgreich die Branche ist, so schmutzig ist sie auch. Die Motoren der Schiffe verbrennen Schweröl und pusten die Feinstaubpartikel in die Luft. Sie hinterlassen mit Öl und Seife verunreinigtes Wasser, wohin sie auch fahren. An Bord sorgt ein schlecht bezahltes Heer von Crewmitgliedern dafür, dass die Passagiere davon nichts mitbekommen.

Der Staat unterstützt das Geschäft durch generöse Förderungen. Mit jeder Seemeile verdient die Branche mehr und mehr Geld. Sie genießt so viele steuerliche Vorteile wie keine andere. Für in Deutschland registrierte Schiffe müssen die Reeder weder Lohnabgaben für die Besatzung zahlen noch Steuern auf ihren Gewinn. Nicht mal die Mehrwertsteuer wird auf Kreuzfahrten erhoben, schließlich findet die Leistung auf internationalen Gewässern statt.

Längst hat sich dagegen eine schlagkräftige Gegenbewegung formiert, eine Allianz aus Umweltschützern, internationalen Organisationen und Einheimischen. Sie alle warnen vor den Auswirkungen des Booms. Und sie haben Erfolg: Die ersten Städte wollen sich von der Abhängigkeit von den Traumschiffen lösen. Erstmals gerät die Branche unter Druck. Viele der Probleme haben die Manager zu spät kommen sehen, haben sich lieber über unerwartete Gewinne gefreut, statt das Wachstum zu hinterfragen. Nun haben sie Mühe, eine Wende einzuleiten.

Flüssiggas statt Schweröl. Reicht das?

Es ist ein kalter, stürmischer Samstag im März, als das Kreuzfahrtschiff endlich in den Hamburger Hafen einläuft. Axel Friedrich hat sechs Stunden darauf gewartet. Nun steht Friedrich, dick verpackt mit Mütze und langen Unterhosen, am Kreuzfahrtterminal und stemmt sich gegen den Wind, bewaffnet mit einem Messgerät. Friedrich war Abteilungsleiter im Umweltbundesamt, heute ist er Umweltschützer. Sein Feind sind Rußpartikel und Stickoxide. Für die Deutsche Umwelthilfe untersucht er als Sachverständiger Dieselautos, für den Naturschutzbund (Nabu) misst er die Abgaswerte von Kreuzfahrtschiffen.

"Aida Perla" heißt das Schiff, dessentwegen er heute mit seinen Messgeräten angereist ist. Eigentlich wollte Aida schon vor Jahren die gesamte Flotte mit Rußpartikelfiltern und Stickoxidkatalysatoren ausrüsten. Was bei Autos Standard ist, haben Kreuzfahrtriesen nicht serienmäßig. Sie geben sich stattdessen mit Scrubbern zufrieden, laut den Reedern sind diese Filter gleichwertig. Aida ist Marktführer in Deutschland, den heimischen Kunden ist die Nachhaltigkeit ihres Urlaubs wichtig. Deshalb müht sich das Unternehmen, neue Schiffe mit Flüssiggas (LNG) zu betreiben, was zwar durch Fracking gewonnen, aber auf jeden Fall weniger Feinstaub und Emissionen verursacht als das übliche Schweröl. Doch reicht das?

Eine Windböe weht herüber, Friedrichs Messgerät springt hoch, über 150.000 Partikel pro Kubikzentimeter zeigt es an. "Da sieht man es, das kann nicht sein", schnaubt der. "Wenn das Schiff einen Filter hat, dann funktioniert der nicht." Selbst auf viel befahrenen ...

