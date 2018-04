Eine neue Studie zeigt: Sinnvolles Feedback zu geben ist gar nicht so schwer. Nur eine Todsünde dürfen Vorgesetzte nie begehen.

Das Mitarbeitergespräch ähnelt dem Small Talk im Aufzug: Niemand will es, alle machen mit. Laut einer Umfrage der US-Managementberatung Corporate Executive Board (CEB) in den 1000 größten US-Konzern sind 66 Prozent der Angestellten extrem unzufrieden mit dem Feedback ihres Vorgesetzten, 65 Prozent finden es unnötig und irrelevant. Weil sie die Wahrheit nicht vertragen?

Systeme zur Leistungsmessung gehen zurück auf den US-Mischkonzern General Electric (GE). Der versuchte seit den Siebzigerjahren, Methoden aus der Unternehmensbewertung auf Menschen zu übertragen. GE-Chef Jack Welch kreierte in den Achtzigern die 20-70-10-Regel: 20 Prozent der Angestellten sollten mit Boni belohnt, 70 Prozent gefördert, 10 Prozent entlassen werden. So radikal geht zwar heute kein Unternehmen mehr vor. Doch in vielen Bereichen, vor allem im Vertrieb, müssen sich die Angestellten an mitunter fragwürdigen Kennzahlen messen und miteinander vergleichen lassen. Interne Rankings sollen den Unterschied belegen zwischen Leistungsträger und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...