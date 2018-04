Liebe Leser,

BASF ist in diesen Tagen viel stärker, als viele Analysten es vermutet hatten. Der Wert konnte allein am Freitag einen Aufschlag von fast 2 % realisieren. Damit hat die Aktie den Trend nach oben eingeschlagen - auf sehr bescheidenem Niveau. Im Detail: BASF ist nun immer noch in einem charttechnischen Abwärtstrend gefangen. Die Situation bessert sich indes, da immerhin in Höhe von 80 Euro ein Boden gefunden worden war. Dies wiederum bedeutet, dass der Kurs in den kommenden ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...