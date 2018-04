Nach der jüngsten Korrektur ist die Verunsicherung groß - und das zu Recht. Die aktuelle Entwicklung des DAX kam unerwartet: Nachdem sich der DAX in den ersten Wochen des Jahres noch in bester Rekordlaune präsentierte und es den Anschein machte, als könne nichts und niemand die Rallye stoppen, gaben die Kurse zuletzt vor allem aufgrund des Abverkaufs bei den US-Tech-Werten nach. "Anleger seit Langem wieder einmal feststellen: Die Börse ist doch keine Einbahnstraße, sondern gleicht mitunter einer wilden Fahrt in der Achterbahn. Mittlerweile hat sich die Lage an den Märkten zwar wieder beruhigt, geblieben ist jedoch ein ungutes Gefühl. Waren die Turbulenzen nur ein erstes Erzittern vor dem eigentlichen Beben? Oder handelt es sich lediglich um eine ganz normale Korrektur in einem überhitzten Markt? Zwar geht die Meinung vieler Experten von einer nachhaltigen Erholung der Kurse aus, doch könnte sich das als Irrtum erweisen. Anleger sollten den Rücksetzer ernst nehmen und in Szenarien denken, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein", sagt Stefano Angioni von der Societe Generale.

