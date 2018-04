Eine gemeinsame EU-Einlagensicherung ist vor allem in Deutschland umstritten. Volkswirte und Anleihestrategen machen einen Vorschlag zur Güte.

Die Idee ist auf dem Höhepunkt der Euro-Schuldenkrise vor sechs Jahren entstanden. Eine europäische Bankenunion für die 17 Euro-Länder müsse her, um künftig Notlagen zu verhindern, beschwor der damalige EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso die Staatengemeinschaft. Drei Elemente sollte die Reform haben: eine zentrale Aufsicht für alle Banken in der Euro-Zone, einen Restrukturierungsfonds, um angeschlagene Finanzhäuser zu sanieren oder abzuwickeln, und eine gemeinsame europäische Einlagensicherung, um Ersparnisse von Bankkunden zentral abzusichern.

Die Bankenunion ist bis heute nicht vollendet, weil die dritte Säule fehlt. Es ist vor allem Deutschland, das sich gegen eine europaweite Einlagensicherung sperrt. Es gibt inzwischen aber eine Reihe von Vorschlägen, um die Bedenken Deutschlands auszuräumen.

Diese konzentrieren sich vor allem darauf: Für eine einheitliche europäische Einlagensicherung sei es zu früh, solange die Banken in der EU viele faule Kredite im System haben und massenhaft heimische Staatsanleihen halten - so die Kritiker des Projekts. Denn damit können Staaten sich bei ihren Finanzhäusern verschulden und dann die Anleihen ausfallen lassen. Die Verluste würden auf die gemeinsame Einlagensicherung abgewälzt. Das wäre eine Vergemeinschaftung von Bankenrisiken und von Staatsschulden. Es sind in Deutschland vor allem die Volksbanken und Sparkassen, die daher gegen eine Einlagensicherung Front machen.

Um den Widerstand der Kritiker aufzuweichen, schlagen Experten unter anderem einen anderen Umgang mit Staatsanleihen vor: Eine viel diskutierte Möglichkeit wäre eine sogenannte Großkreditgrenze. Das würde bedeuten, dass es für Finanzinstitute eine Obergrenze geben würde, über die hinaus sie keine Anleihen eines einzelnen Staates, also auch nicht aus dem eigenen ...

