Goldman Sachs sieht eine klare Niederlage der aktuellen Regierung voraus. Die Märkte geben dem linken Kandidaten einen Vertrauensvorschuss.

Drei Mal ist mexikanisches Recht. Nach diesem Motto hat am Ostersonntag Andrés Manuel López Obrador seinen Wahlkampf für die Präsidentenwahl in Mexiko am 1. Juli begonnen. 100 Tage vor der Wahl scheint der Vorsprung des linksnationalistischen Bewerbers vor dem Regierungskandidaten José Antonio Meade und dem rechtsliberalen Bewerber Ricardo Anaya uneinholbar. Mehr als 15 Prozentpunkte liegt López Obrador vor den beiden anderen Aspiranten.

Vor allem die Wut über die aktuelle Regierung von Präsident Enrique Peña Nieto lassen die Mexikaner massiv für López Obrador stimmen. Aus den Fugen geratener Drogenkrieg mit einer ungekannten Zahl von Morden und anderen Gewalttaten sowie Korruptionsskandale, hohe Inflation und schwaches Wachstum. Die Negativliste der Regierung ist lang.

Im vergangenen Jahr stieg das Bruttoinlandsprodukt um gerade einmal 2,2 Prozent, 2018 wird ein ähnlicher Wert erwartet. Für ein Schwellenland ist das viel zu wenig. "Die Menschen haben die Nase gestrichen voll", sagt Francisco Martínez, ein Busfahrer, der am Sonntag zur Auftaktveranstaltung von López Obrador nach Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA gekommen war. "Jetzt ist dieser Herr mal dran".

Dieser Herr López Obrador, mit 64 Jahren ältester Kandidat im Rennen, war im Ringen um die Präsidentschaft des zweitgrößten Landes Lateinamerikas schon 2012 und 2006 unterlegen. Vor zwölf Jahren verspielte er einen ähnlich großen Vorsprung wie jetzt in den letzten Wochen des Wahlkampfs gegen den späteren Staatschef Felipe Calderón (2006 bis 2012).

Damals gab es allerdings starke Hinweise darauf, dass Calderón nur mit Betrug an die Macht kam. Zudem wurde López Obrador Opfer einer Diffamierungskampagne. Er sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...