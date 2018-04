Nobuaki Kurumatani übernahm heute die Position des ersten Chairman und CEO der Toshiba Corporation (TOKYO:6502), der in 50 Jahren Firmengeschichte von außerhalb des Unternehmens ernannt wurde.

In seinem Kommentar zu seiner Ernennung zum Representative Executive Officer und Chairman und CEO meinte Herr Kurumatani, "Es ist mir eine Ehre, zum CEO ernannt worden zu sein und ich bin mir der Verantwortung, die mich erwartet voll bewusst. Toshiba ist nicht irgendein Unternehmen. Seine Unternehmens-DNA hat unzählige, für Japan und die Welt neue Technologien und Produkte verwirklicht, Toshiba für fast 145 Jahre zu einer Quelle des Stolzes für Japan und uns zu einem weltweit führenden Unternehmen gemacht."

"Ich glaube, dass die Unterstützung, Toshiba wieder auf die Beine zu helfen, meine wahre Berufung ist. Ich bin hier bei Toshiba, um Veränderung und Wandel zu unterstützen, und ich sehe meine Rolle im Aufbau der Widerstandsfähigkeit des Unternehmens und der Führung bei der Erholung. Um Wachstum zu gewährleisten, müssen wir unsere Rentabilität drastisch verbessern und unsere Finanzen absichern. Wir müssen uns weg vom bequemen Status quo in Richtung fundamentale Reformen bewegen."

Herr Kurumatani diente zuletzt als President von CVC Asia Pacific Japan (CVC). Bevor er im Mai 2017 zu CVC kam, war er Deputy President und ein Director der Sumitomo Mitsui Financial Group, einer der größten Finanzinstitutionen in Japan, wo er sich mit Unternehmensplanung, Öffentlichkeitsarbeit und internen Finanzprüfungen befasste. Er hat ein Wirtschaftsstudium an der Universität von Tokio absolviert.

Satoshi Tsunakawa hat eine neue Rolle bei Toshiba als Representative Executive Officer und President, und Chief Operations Officer (COO) übernommen. Ab heute werden Herr Kurumatani und Herr Tsunakawa die Unternehmensleitung der Toshiba Group gemeinsam ausführen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

