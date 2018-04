Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Montag nach dem verlängerten Wochenende mit Verlusten in den Handel gestartet. Besonders deutlich fiel das Minus bei den Technologiewerten aus. In Europa wird erst wieder am Dienstag gehandelt.

Der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China belaste die Stimmung an den New Yorker Börsen, sagten Marktteilnehmer. Nur eineinhalb Wochen nach Inkrafttreten der umstrittenen US-Zölle auf Stahl und Aluminium kündigte China an, 128 US-Produkte mit Zöllen zwischen 15 und 25 Prozent zu belegen. Zudem waren die kurz nach Handelsstart veröffentlichten US-Konjunkturdaten schlechter ausgefallen als erwartet.

Der Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,48 Prozent auf 23 988,57 Punkte. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,91 Prozent auf 2616,78 Punkte nach unten. Der Nasdaq 100 rutschte sogar um 1,57 Prozent auf 6477,52 Punkte ab./he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

