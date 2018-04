FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.04.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LKG XFRA ZAE000127148 LIBERTY HLS NEW 0.285 EUR

LA6A XFRA ZAE000070660 SANLAM LTD. RC-,01 0.199 EUR

IZ8A XFRA ZAE000067120 AFRICAN OXYGEN LTD RC-,05 0.037 EUR

B2K XFRA ZAE000028304 BELL EQUIPMENT LTD 0.017 EUR

NCO XFRA ZAE000004875 NEDBANK GROUP LTD. RC 1 0.463 EUR

A7Z XFRA ZAE000000220 AECI LTD RC 1 0.233 EUR

XFRA DE000HSH4L17 HSH NORDBANK MZC 18 13/19 0.000 %

LR1P XFRA LU0136412771 ETHNA-AKTIV A 0.195 EUR

GIU1 XFRA DE0008481144 AMPEGA RESERVE RENTENFDS 0.350 EUR

GIU2 XFRA DE0008481086 AMPEGA GLOBAL RENTENFONDS 0.300 EUR

GIUG XFRA DE0008481078 AMPEGA UNTERNEHM.ANL.FDS 0.400 EUR

GIU9 XFRA DE0008481052 AMPEGA RENDITE RENTENFDS 0.400 EUR

WA9 XFRA US9295661071 WABASH NATL CORP. DL-,01 0.061 EUR

VWSA XFRA US9254581013 VESTAS WIND ADR 1/3/DK 1 0.413 EUR

TWL XFRA US8290731053 SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01 0.170 EUR

CIS XFRA US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0.268 EUR

BCV XFRA US1266001056 CVB FINANCIAL CORP. 0.114 EUR

FQR XFRA TRAAKSAW91E1 AKSA AKRILIK KIMYA TN 1 0.228 EUR

TCM1 XFRA TH0003010Z12 SIAM CEMENT PCL-FGN- BA 1 0.272 EUR

VWS XFRA DK0010268606 VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 1.238 EUR

0T8A XFRA US8761081012 TARENA INTL ADR A1 DL-001 0.097 EUR

GIUV XFRA DE000A0Q8HP2 ZANTKE EO CO.BDS AMI P(A) 0.940 EUR

M3Z XFRA CH0025343259 COLTENE HLDG AG NAM.SF0,1 2.545 EUR

ABJ XFRA CH0012221716 ABB LTD. NA SF 0,12 0.662 EUR

XFRA DE000HLB3AY9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/16 0.001 %

LXFP XFRA LU0279509904 ETHNA-DEFENSIV INH.A 0.070 EUR

BXR XFRA US11120U1051 BRIXMOR PPTY GROUP INC. 0.223 EUR

AB4 XFRA US0009571003 ABM INDS INC. DL-,01 0.142 EUR

SPD XFRA US8681681057 SUPERIOR INDUSTRIES INTL 0.073 EUR

VACC XFRA FR0013285046 VALLOUREC 17/22 CV 0.142 EUR