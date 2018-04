Wegen anhaltender Gerüchte wird der Aktienkurs von Dialog Semiconductor (WKN:927200) weiterhin abgestraft. Im Vergleich mit Konkurrenten wie Analog Devices (WKN:862485) treten krasse Bewertungsunterschiede hervor.

Der Markt für Power-Management-Chips ist in Bewegung

Weil die Mobilgeräte immer zahlreicher und energiehungriger werden, steigt auch die Nachfrage nach Halbleiterchips, welche eine effizientere Nutzung der begrenzten Batteriekapazität ermöglichen und zudem wertvollen Bauraum sparen. Die Aktien von Wettbewerbern auf diesem Feld wie Maxim Integrated (WKN:876158), ON Semiconductor (WKN:930124) und Texas Instruments (WKN:852654) haben sich über die letzten Jahre vervielfacht und die Branche hat eine wahre Übernahmewelle erlebt. ON Semi schnappte sich beispielsweise Fairchild und Analog Devices, die ...

