Mit einer lupenreinen Wachstumsstory sorgte der Börsengang der in den Niederlanden ansässigen Shop Apotheke Europe N.V. im Oktober 2016 für Furore: Zum Emissionspreis von 28 Euro ausgegeben, übertraf das Papier zwölf Monate später die Marke von 65 Euro. Starkes Wachstum im E-Commerce, hohe Markteintrittshürden und die demographische Entwicklung waren Zünder für ein Kursfeuerwerk. In die Konsolidierungsphase platzte die Nachricht, dass die Bundesregierung gemäß Koalitionsvertrag den Versand rezeptpflichtiger Medikamente in Deutschland verbieten könnte. Die anschließenden Kursabschläge erscheinen uns jedoch übertrieben. Denn selbst im "Worst-case" ist die Wachstumsstory nicht beendet.

Shop Apotheke Europe vertreibt vor allem rezeptfreie Medikamente sowie apothekenübliche Beauty- und Personal-Care-Produkte über das Internet. Wichtigste Vertriebsregion ist Deutschland mit einem Umsatzanteil von fast 74 %. In sechs weiteren europäischen Märkten ist das Unternehmen im Online-Handel mit Arzneien marktführend. Dort sind die Umsätze zwar geringer als in Deutschland, das Wachstum war mit zuletzt über 140 % jedoch enorm. Durch die Übernahme der Europa Apotheek im dritten Quartal 2017 ist das Unternehmen jetzt auch bei rezeptpflichtigen Arzneien stark vertreten, denn Europa Apotheek ist genau hierauf spezialisiert. Zudem verbindet die beiden Online-Arzneihändler eine gemeinsame Historie, was die Integration begünstigen sollte.

2017 stieg der Umsatz inklusive des Zukaufs ...

