Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Philips Lighting vor Zahlen auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Hersteller von Lichttechnik biete eine der besten Kombinationen aus der Bewertung der Aktien und den Wachstumschancen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das Potenzial für Kostensenkungen werde am Markt unterschätzt, ebenso die Barmittel aus dem Geschäft mit konventionellen Leuchtmitteln./bek/gl Datum der Analyse: 29.03.2018

ISIN: NL0011821392