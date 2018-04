Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Zahlen auf "Buy" belassen. Die geringere Anzahl an Arbeitstagen, schlechtes Wetter und ungünstige Währungseffekte dürften den Umsatz im ersten Quartal belastet haben, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie des Baustoffherstellers sei aber attraktiv bewertet./ajx/bek Datum der Analyse: 03.04.2018

