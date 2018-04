Von Adria Calatayud

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Unterhaltungskonzern 21st Century Fox macht den britischen Regulierern Zugeständnisse, um die Erlaubnis zur vollständigen Übernahme des Bezahlfernsehsenders Sky zu erhalten. So soll das Nachrichtenangebot Sky News vom restlichen Sky-Geschäft abgespalten werden. Der Bereich soll dann garantiert für 15 Jahre unabhängig agieren dürfen, während seine Finanzierung durch 21st Century Fox garantiert wird, wie der US-Konzern mitteilte. 21st Century Fox ist bereits an Sky beteiligt, will aber noch die restlichen 61 Prozent der Anteile kaufen.

Der Unterhaltungskonzern bot auch an, sollte der erste Vorschlag für Sky News nicht angemessen sein, könnte den Nachrichtensender auch Walt Disney übernehmen. Der Wettbewerber habe sein Interesse an Sky News bekundet, unabhängig davon, ob Disney wie geplant Teile von 21st Century Fox übernimmt oder nicht.

Die britischen Kartellwächter hatten im Januar mitgeteilt, die Übernahme von Sky durch 21st Century Fox sei nicht im öffentlichen Interesse, weil dadurch die Murdoch-Familie einen zu großen Einfluss in der britischen Medienlandschaft gewinne.

Sky teilte separat mit, die neuen Vorschläge seien gut geeignet, die Sorgen der Behörden vor einer Verarmung der Pluralität im Mediensektor zu zerstreuen. Damit würden der langfristige Bestand von Sky News und die Unabhängigkeit der Redaktion gesichert.

Der US-Konzern Comcast hatte im Februar eine 22,1 Milliarden Pfund schwere Offerte für Sky angekündigt und das Fox-Gebot von 16 Milliarden US-Dollar für die restlichen Sky-Anteile damit übertroffen.

21st Century Fox und News Corp, die Muttergesellschaft von Dow Jones und damit von dieser Nachrichtenagentur, haben gemeinsame Besitzer. Beide Unternehmen hatten sich 2013 voneinander getrennt, haben aber beide noch die Murdoch-Familie als Großaktionärin.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2018 03:24 ET (07:24 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.