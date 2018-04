Wien - Die TUI Group (TUI AG, Ba2/BB) richtete bereits letzte Woche Montag eine Telefonkonferenz mit Investoren für eine mindestens EUR 400 Mio. (7 Jahre) große Primärmarktemission aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Transaktion sei, wohl aufgrund der negativen Gesamtmarktentwicklung von letzter Woche, noch nicht durchgeführt worden. Laut einem Unternehmenssprecher halte man, abhängig von den Marktbedingungen, nach wie vor an der geplanten Emission fest. Darüber hinaus habe der deutsche Tourismuskonzern gestern die Übernahme der Sparte "Destination Management" von der Hotelbeds Group für rund EUR 110 Mio. bekannt gegeben. Diese solle in die spanische Tochter TUI Destination integriert werden und deren Umsatz auf rund EUR 700 Mio. verdreifachen bzw. die Präsenz auf 48 Länder ausdehnen. (News vom 29.03.2018) (03.04.2018/alc/n/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...