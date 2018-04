REIT-Investoren, bei denen Omega Healthcare Investors, Inc. (ISIN: US6819361006, WKN: 890454, US-Symbol: NYSE:OHI) auch damals mit rund 6% Dividendenrendite zu den Lieblingen zählte, wurden Anfang 2018 kalt erwischt. Die bis dahin sehr investorenfreundliche Dividendenpolitik (22 aufeinanderfolgende Quartale wurde die Dividende um 0,01$ angehoben) musste ausgesetzt werden und das Unternehmen verlor massiv an Wert.Was war passiert?Omega, ein auf sogegannte Skilled Nursing Facilities (SNFs, "Pflegeeinrichtungen") ausgerichteter REIT, agierend in USA und UK mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD, hatte zuletzt Zahlungsausfälle eines mittlerweile Insolventen "Operators" (Betreibers/Mieters) zu verkraften.OHI ist in knapp 1000 Einrichtungen, welche von 74 unterschiedlichen Operators betrieben werden, investiert. Einige dieser Operators, allen voran Orianna, glänzte...

