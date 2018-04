Die Jojo-Kurse für die zwei Softwarespezialisten der Bauindustrie, sind zwar fast ein Witz, aber bemerkenswert. RIB hat sich inzwischen halbiert und wir könnten uns bei 15/16 € eine Kurzfristspekulation vorstellen. Bei NEMETSCHEK gilt das Gegenteil, denn 10,8 % Gewinn am Freitag ergäben 3,16 Mrd. € Marktwert und ein KGV von irgendwo über 50, woran wir keine Überlegungen knüpfen können. Was in diesem Sektor läuft, erscheint uns reichlich dubios. Mit Bewertungen hat beides nichts zu tun.



