Bären geben den Ton anIn der vorigen Woche haben die Bären eindeutig wieder das Ruder an sich gerissen. Die technischen Signale warn nicht zu übersehen und Trader, welche rechtzeitig von Long auf Short gedreht haben, konnten in den letzten Tagen wieder von der Abwärtsbewegung profitieren. Wie das funktioniert und auf welche Signale ich aktuell achte, bespreche ich im heutigen Video.