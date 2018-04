Wien - Der in Luxemburg ansässige Immobilienkonzern Aroundtown SA, der schwerpunktmäßig in Gewerbeimmobilien in Deutschland und den Niederlanden investiert, bleibt auf einem starken Wachstumspfad, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Getrieben durch Zukäufe in städtischen Ballungsräumen, darunter Berlin, München und Frankfurt, habe sich der Wert des Immobilienportfolios (EUR 9,8 Mrd.) im jüngst abgelaufenen GJ 2017 im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt. Beim operativen Ergebnis (FFO I) habe Aroundtown SA einen Anstieg um 77% auf EUR 293 Mio. verbucht. Erst im Dezember 2017 habe S&P das Rating des Unternehmens um ein Notch auf BBB+ heraufgestuft. Aktuellen Bloomberg Berichten zufolge erwäge der Immobilienspezialist zudem ein REIT-Listing in Singapur, um sich weitere Finanzierungsquellen zu erschließen. (News vom 29.03.2018) (03.04.2018/alc/n/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...