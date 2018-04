Blue Apron (WKN:A2DS2W) ist weit davon entfernt, das einzige Unternehmen in seinem Bereich zu sein. Das in den USA tätige HelloFresh mit Sitz in Berlin erregte jüngst Aufsehen, nachdem die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres einen großen Vorsprung gegenüber Blue Apron bei Umsatz und Kundenzahl zeigten. Obwohl beide derzeit unrentabel sind, will HelloFresh 2018 aus den roten Zahlen heraus und in die schwarzen Zahlen kommen.

Fresspakete auf unterschiedlichen Wegen

Laut dem Quartalsbericht von HelloFresh lag der weltweite Umsatz im vergangenen Jahr bei über 1,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 881 Millionen US-Dollar beim Konkurrenten Blue Apron. HelloFresh bediente rund 1,45 ...

