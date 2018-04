Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Orange -0.16% Steuerfuchs (KONEINK): Orange (früher unter France Telecom firmierend) ist ein französischer Telefonnetzbetreiber mit starkem Geschäft in Frankreich, Spanien und im französischsprachigen Afrika). Nach Jahren des schrumpfenden Absatzes und der hohen Investitionen wurde nun der Umsatzschwund gestoppt und ab 2019 gehen auch die Investitionen wieder zurück, so dass der Free Cashflow sich erheblich erhöhen wird. Die Einkünfte sind konstant und die...

