Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß § 135 Abs. 1 BörseG



Klagenfurt (pta032/03.04.2018/17:40) - Hiermit teilt die BKS Bank AG mit, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats März 2018 insgesamt 41.142.900 und das neue Grundkapital EUR 85.885.800 beträgt. Die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte ist seit der am 08. März 2018 erfolgten Firmenbucheintragung wirksam. Das Grundkapital der BKS Bank AG wird nunmehr durch 41.142.900 Stamm-Stückaktien und 1.800.000 Vorzugs-Stückaktien vertreten.



