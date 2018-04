Früher war Nutella ein Brotaufstrich. Mittlerweile tut Ferrero so, als sei das Zeug die Pflichtzutat für leckere Süßspeisen. Das macht Nutella irgendwie zu einem langweiligen Industrie-Produkt.

Die Generation Golf kennt es: das Geräusch, wenn man das neue Glas Nutella aufdreht. Diese Mischung aus Knistern, Kratzen und Ploppen. Nutella ist ein Brotaufstrich. Und viele würden sicherlich sagen: DER Brotaufstrich. Lange Zeit gab es für Nutella nur sehr eingeschränkte Einsatzmöglichkeiten. Kinder diskutierten auf Klassenfahrt: lieber mit Butter oder ohne? Lieber auf weißen Brötchen oder auf Vollkornbrot?

Ich gehörte als Grundschulkind zu einer exzentrischen Minderheit: Nutella auf Sauerteigbrot mit schön Butter. Leider gab es bei uns zuhause meist nur das Nutella-Imitat von Aldi. Es war meinen Eltern nicht beizubringen: Nutella war eine Frage von Sozialprestige. Kamen Freunde zu Besuch, hieß Nutoka auf dem Tisch: Hier gibt es nichts zu holen.

Ich wollte kein Nutoka-Kind sein. Aber so war das bei uns: kein Hund, kein Videorekorder, keine Nutella. Echte Nutella bekamen meine Schwester und ich höchstens im Urlaub in Südeuropa zum Nachtisch, wenn nach dem Abendessen im Restaurant dann an der Strandpromenade am hell erleuchteten Crêpe-Stand die extragroßen 1-Kilo-Nutella-Gläser nugatcremeversaut im kleinen Schaufenster neben der Crêpeplatte standen. Schon damals stach Nutella irgendwie seltsam hervor. Alles andere schien so liebevoll selbstgemacht. Zimt und Zucker waren eigenhändig gemischt, die Bananen wurden selbst geschnippelt. Nutella war die einzige Zutat mit Weltmarken-Logo.

Dann ging es irgendwann an den Eisdielen los. Plötzlich gab es nicht nur mehr Erdbeer, Schoko, Malaga und Nuss, sondern auch die Eissorte Nutella. Wirkten alle Sorten bislang wie mit Herzblut in der Eisstube selbst gerührt, zerschoss die Nutella-Sorte alle Illusionen. Denn das Schildchen im Eistrog trug das Markenlogo von ...

