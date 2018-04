Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DAIMLER - Nie hat der Autobauer Daimler besser verdient. Doch Dieselaffäre, Kartellvorwürfe und der Einstieg der Chinesen verunsichern die Anleger im Vorfeld der Hauptversammlung. (Handelsblatt S. 4)

METRO - Nach der Trennung von den Elektronikketten Mediamarkt und Saturn hat Metro-Chef Olaf Koch dem Handelskonzern einen dringend notwendigen Komplettumbau verordnet. Neben der Digitalisierung des Geschäfts steht der Ausbau des Lieferservice im Fokus. Mit den Übernahmen der jüngsten Vergangenheit will Metro den neuen Kurs festigen. (Handelsblatt S. 16)

REAL - Metro-Chef Olaf Koch hat bei den Tarifverhandlungen der Tochter Real die Geduld verloren. "Verdi hat seine Zusagen nicht eingehalten, deshalb müssen wir nun nach neuen Wegen in veränderten Strukturen suchen", hatte er angekündigt. Nun schafft die Geschäftsführung der Supermarktkette Fakten. In einem Schreiben an die Mitarbeiter, das dem Handelsblatt vorliegt, kündigt sie an, dass Real zum 31. Mai 2018 den bisher gültigen Tarifvertrag kündigen wird. Zugleich schafft sie die Voraussetzungen dafür, mit anderen Gewerkschaften als Verdi einen neuen Tarifvertrag auszuhandeln. Dazu soll der operative Geschäftsbetrieb von Real abgespalten und auf die Metro Services GmbH übertragen werden, wie es in dem Schreiben heißt. (Handelsblatt S. 17)

DEUTSCHE TELEKOM - Schon 2020 soll T-Systems, die seit Jahren verlustbringende Tochter der Deutschen Telekom, wieder Profite abwerfen. Dabei ist noch viel zu tun. Seit mehr als einem Jahrzehnt schreibt sie trotz fast einer Milliarde Euro Investitionen beinahe ununterbrochen Verluste. (Handelsblatt S. 20)

SIXT - Der Autovermieter Sixt Leasing setzt mehr auf Benzin statt auf Diesel. Aus Furcht vor Fahrverboten in Städten wollen Unternehmen weniger Dieselautos leasen, heißt es. Vorstandschef Thomas Spiegelhalter rechnet mit spürbaren Veränderungen. (FAZ S. 19)

April 04, 2018

