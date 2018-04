FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.04.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HNN XFRA AU000000HVN7 HARVEY NORMAN HLDGS 0.075 EUR

1VV XFRA GG00BYXVT888 VINACAPITAL VN OPP.DL-,01 0.045 EUR

KJ7 XFRA US48668E1010 KCAP FINANCIAL INC.DL-,01 0.081 EUR

FGC1 XFRA US49803T3005 KITE REALTY GRP SBI DL-01 0.258 EUR

OMUB XFRA GB00B77J0862 OLD MUTUAL LS-,114285714 0.041 EUR

V0M XFRA GB00BQ8P0644 VIRGIN MONEY HLDGS(UK)PLC 0.047 EUR

EG7 XFRA IE0003290289 FBD HOLDINGS PLC EO-,60 0.240 EUR

27MA XFRA GB00BZ1G4322 MELROSE INDS PLC LS 0,01 0.032 EUR

24W2 XFRA JE00BFNWV485 FERGUSON PLC LS-108030303 0.467 EUR

PESA XFRA US7050151056 PEARSON PLC ADR/1 LS-,25 0.136 EUR

1KR XFRA GB0008220112 DS SMITH PLC LS-,10 0.056 EUR

IMI1 XFRA GB00BGLP8L22 IMI PLC LS-,2857 0.288 EUR

97S XFRA CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 0.076 EUR

RO41 XFRA GB00BVFNZH21 ROTORK PLC LS-,005 0.038 EUR

1IV XFRA GB0007669376 ST.JAMES'S PLACE LS-,15 0.313 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.144 EUR

S5YA XFRA AU000000SIG5 SIGMA HEALTHCARE LTD 0.016 EUR

SII XFRA CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.073 EUR

51B XFRA GB00B4QVDF07 BIOVENTIX PLC LS -,05 0.285 EUR