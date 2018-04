Von Tripp Mickle

SAN FRANCISCO (Dow Jones)--Apple hat beim Konkurrenten Google einen prominenten Manager abgeworben, um den Geschäftsbereich rund um künstliche Intelligenz zu leiten. Dieser Bereich wird für die Technologiebranche immer wichtiger, vor allem mit Blick auf die Entwicklung selbstfahrender Autos und von Sprachassistenten. Laut Analysten hinkt Apple bei der Forschung und Rekrutierung geeigneter Mitarbeiter den Wettbewerbern hinterher.

Am Dienstag informierte der Konzern seine Mitarbeiter darüber, dass er John Giannandrea zum ersten Senior Vice President für künstliche Intelligenz bestellt hat, wie eine mit der internen Ankündigung vertraute Person sagte. Giannandrea, der in dieser Woche eine ähnliche Position bei der Alphabet-Tochter Google aufgegeben hat, werde direkt an CEO Tim Cook berichten. Der Konzern mit Sitz in Cupertino habe seit fast einem Jahr nach einem Verantwortlichen für künstliche Intelligenz gesucht, sagte eine andere informierte Person.

Apple war nicht umgehend für eine Stellungnahme zu erreichen. Google bestätigte, dass Giannandrea das Unternehmen verlassen habe. Die New York Times hatte zuerst über die neue Apple-Personalie berichtet.

