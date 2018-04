In Nevada spielt derzeit die Musik. Auf der Jagd nach Miningprojekten kommt man an dem "Silver State" nicht vorbei. Der Bundesstaat im Westen der USA bietet Minenbetreibern und -bauern sowie Explorern den richtigen Nährboden für ihren Erfolg. Politisch und regulatorisch waren Projekte in Nevada schon vor der Ernennung von Donald J. Trump zum Präsidenten begehrt. Die neue Regierung im rund 4.000 Kilometer entfernten Washington hat Projekten in dem Bundesstaat in den vergangenen 12 Monaten einen weiteren Schub verpasst. So wurden zum Beispiel veraltete Gesetze angepasst und aktualisiert. Ein Beispiel: Früher waren Projekte, auf denen das Beifußhuhn (engl. "Sage Grouse") beheimatet war, zum Scheitern verurteilt. Das Tier durfte man zwar jagen, aber Explorationsarbeiten in seiner Nähe waren nicht gestattet. Geologen und Prospektoren scherzten immer, dass sie vor jeglichen Arbeiten auf einem Projekt einen Jagdausflug mit Freunden machten, um das Problem zu "beseitigen". Nun darf man unter Auflagen explorieren und Goldminenbetreiber wie Kinross Gold arbeiten eng mit Umweltschützern zusammen und unterstützen aktiv die Erhaltung der ehemals gefährdeten Tierart. Es wurden jedoch nicht nur Gesetze angepasst, auch wird darauf geachtet, dass Genehmigungsfristen und Antwortzeiten seitens der Environmental Protection Agency und des Bureau of Land Management eingehalten werden.

Zwei Übernahmen an einem Tag

Ein Zeichen für die Attraktivität des Bundesstaates konnten wir letzte Woche beobachten. So kam es vergangenen Montag gleich zu zwei Übernahmen von Projekten und Minen in Nevada. Alio Gold übernimmt Rye Patch Gold und die Florida Canyon-Mine für 128 Mio. US-Dollar (Unsere Meinung: zwei Blinde ergeben leider nicht unbedingt einen Sehenden). Außerdem übernimmt Hecla Mining den Goldproduzenten Klondex Mines für rund 462 Mio. US-Dollar. Von dem Boom versucht nun auch Allegiant Gold zu profitieren. Die noch junge Firma ist eine Ausgründung aus Columbus Gold. Wir berichteten hierzu bereits in der ...

