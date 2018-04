Voltabox vollzieht mit Übernahme von Ingenieurdienstleister Concurrent Design ersten Schritt der M&A-Wachstumsstrategie DGAP-News: Voltabox AG / Schlagwort(e): Sonstiges Voltabox vollzieht mit Übernahme von Ingenieurdienstleister Concurrent Design ersten Schritt der M&A-Wachstumsstrategie 04.04.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Voltabox vollzieht mit Übernahme von Ingenieurdienstleister Concurrent Design ersten Schritt der M&A-Wachstumsstrategie - Vollständiger Erwerb des US-amerikanischen Engineering-Dienstleisters Concurrent Design, Inc. mit mehr als 20 hochqualifizierten Mitarbeitern - Zukauf steigert Entwicklungskapazitäten signifikant und unterstützt dynamischen Wachstumskurs von Voltabox auf dem nordamerikanischen Markt - Übernahme stellt ersten Schritt der klaren M&A-Wachstumsstrategie dar; weitere Akquisitionen in Planung Delbrück, 4. April 2018 - Die Voltabox AG [ISIN DE000A2E4LE9] übernimmt mit sofortiger Wirkung das Ingenieurunternehmen Concurrent Design, Inc. mit Sitz in Austin, Texas. Die Akquisition steigert die Entwicklungskapazitäten von Voltabox beträchtlich. Daneben erwartet das Management zusätzliches wertvolles Know-how, das die Technologieführerschaft des Unternehmens bei der Entwicklung und Herstellung von sicheren und wirtschaftlichen Lithium-Ionen-Batteriesystemen weiter stärken wird. Die Verhandlungen über weitere Zukäufe im Rahmen der klar definierten Wachstumsstrategie sind bereits weit fortgeschritten. Mit Concurrent Design, Inc., das am Standort der Voltabox of Texas, Inc. unmittelbar in die Strukturen eingebettet wird, gewinnt der Konzern ausgewiesene und langjährige Kompetenz im Bereich Forschung und Entwicklung hinzu. Speziell in der Fertigungs- und Prüfungsautomatisierung verfügt Concurrent Design mit seinen mehr als 20 Mitarbeitern, darunter vor allem Konstrukteure und Software-Entwickler, über entsprechendes Know-how. Damit erweitert Voltabox an seinem Standort in Austin seine Entwicklungskapazitäten und sein Kompetenzspektrum erheblich. "Die breite technische Kompetenz von Concurrent Design passt hervorragend zu Voltabox. Concurrent Design hat mehr als 1.700 Projekte, u.a. in den Bereichen erneuerbare Energien, Medizintechnik, Halbleiter und Elektronik erfolgreich umgesetzt. Mit der Übernahme bauen wir unsere Position als führender Anbieter in der Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batteriesystemen aus. Die Eingliederung von Concurrent Design ist vor dem Hintergrund unseres aktuellen und zukünftigen Wachstums ein logischer Schritt", sagt Jürgen Pampel, Vorstandsvorsitzender der Voltabox AG. "Das Team von Concurrent Design verfügt über eine enorme Erfahrung im Produktdesign, der Entwicklung von industriellen Lösungen, Prüfmittelentwicklung oder Konstruktionsanalyse", betont Rick Herndon, CEO der Voltabox of Texas, Inc. Die Übernahme der Concurrent Design, Inc. stärkt das Kernsegment Voltapower der Voltabox AG. Sie ist der erste Zukauf für das Unternehmen in diesem Bereich seit seinem erfolgreichen Börsengang. Dabei steht zunächst die zielgerichtete Erweiterung der F&E-Kapazitäten im Vordergrund, um künftig bestehende Projektaufträge für komplexe und leistungsfähige Batteriesysteme in verschiedenen Endmärkten parallel realisieren zu können. Aktuell stellt die Entwicklung von Batteriesystemen für den Untertagebau einen Schwerpunkt von Voltabox im nordamerikanischen Markt dar. Die neu hinzugewonnenen Ressourcen wird das Unternehmen daher zunächst insbesondere dafür einsetzen, den hohen Auftragsbestand des Kunden Komatsu Mining Corp. schneller zu bearbeiten. Der Vorstand rechnet dadurch schon im nächsten Jahr mit einem deutlich größeren Umsatzwachstum als ursprünglich geplant. Voltabox ist zuversichtlich, zeitnah weitere wertsteigernde Akquisitionen in Deutschland und den USA abzuschließen. Von diesen verspricht sich der Entwickler und Hersteller von Lösungen für die Elektromobilität auf Basis der modernen Lithium-Ionen-Technologie einen deutlichen Schub für die drei Segmente des Unternehmens - Voltapower, Voltaforce und Voltamotion. Über die Voltabox AG Voltabox ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag. Ansprechpartner Voltabox AG Dr. Kai Holtmann Artegastraße 1 D-33129 Delbrück Phone: +49 (0) 52 50 - 99 30-964 Fax: +49 (0) 52 50 - 99 30-901 E-Mail: investor@voltabox.ag 04.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Voltabox AG Artegastraße 1 33129 Delbrück Deutschland Telefon: +49 (0)5250 9930 964 Fax: +49 (0)5250 9930 901 E-Mail: info@voltabox.ag Internet: www.voltabox.ag ISIN: DE000A2E4LE9 WKN: A2E4LE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 671111 04.04.2018

ISIN DE000A2E4LE9

AXC0041 2018-04-04/08:01