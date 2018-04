Die Commerzbank zählt zu den großen Verlierern der Marktkorrektur in diesem Jahr, vom Hoch im Januar hat die Aktie bereits ein Viertel ihres Wertes verloren. Zweifel an der Strategie werden laut, aber ein Faktor schmerzt noch mehr.

Die Commerzbank will zu einem modernen digitalen Finanzinstitut werden, auch, um die Kosten deutlich zu senken. Offiziell geht es in großen Schritten voran, doch ein aktueller Bericht der Wirtschaftswoche fällt eher skeptisch aus. Die Transformation soll angesichts einer Vielzahl von veralteten Einzellösungen sehr komplex sein und viele Probleme verursachen. Im September will der Arbeitnehmerflügel im Aufsichtsrat daher offenbar alternative Optionen präsentieren.

Von dieser Seite droht im laufenden Jahr eventuell ein enttäuschender Newsflow, aber das dürfte nicht der Hauptgrund für den jüngsten ...

