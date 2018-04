Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 14 auf 12 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Geldhaus müsse das Geschäft in de USA umbauen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Investmentbanking setze sich der Verlust von Marktanteilen fort. Die Bank könne entweder nichts tun und warten, bis sich die Einnahmen erholten, oder Wert schaffen durch Schrumpfung und eine Restrukturierung in den USA. Der Experte senkte seine Schätzungen./bek/gl Datum der Analyse: 04.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0004 2018-04-04/08:05

ISIN: DE0005140008