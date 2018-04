MDAX-Discount-Zertifikat: 5,25%-Chance oberhalb von 25.000 Punkten

Im Gegensatz zum DAX-Index, der die gesamten Kursgewinne der vergangenen 12 Monate bereits abgeben musste, befindet sich der MDAX-Index (ISIN: DE0008467416) noch mit 8 Prozent im Plus. Im Zuge der allgemeinen Verunsicherung an den Aktienmärkten sieht es nicht gerade danach aus, als ob sich der MDAX-Index in den nächsten Monaten wieder dem oberhalb von 27.500 Punkten erreichten Höchststand annähern kann.

Wer auf dem aktuellen deutlich ermäßigten Kursniveau ein Investment in den Index in Erwägung zieht und unabhängig von den auch in Zukunft zu erwartenden Kurssprüngen zu einer halbwegs sicheren Rendite gelangen möchte, könnte die Veranlagung in Discount-Zertifikate in Erwägung ziehen.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 24.500 Punkten

Das Commerzbank-Discount-Zertifikat auf den MDAX-Index mit Cap bei 24.500 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000CV7RBE9, wurde beim MDAX-Stand von 25.360 Punkten mit 233,94 - 234,44 Euro gehandelt. Wenn der MDAX-Index am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 24.500 Punkten notiert, dann wird das Zertifikat am 2.1.19 mit dem Höchstbetrag von 245 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieses Zertifikat bis zum Jahresende bei einem bis zu 3,39-prozentigen Kursrückgang des Index einen Ertrag von 4,50 Prozent (=6,02 Prozent pro Jahr). Notiert der MDAX am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit einem Hundertstel des am 21.12.18 festgestellten Schlusskurses des Index zurückbezahlt.

Ein Verlust (vor Spesen) wird erst dann entstehen, wenn der MDAX-Index an diesem Tag unterhalb des Kaufpreises des Zertifikates, also unterhalb von 23.444 Punkten notiert.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 25.000 Euro

Wer davon ausgeht, dass der MDAX-Index in 9 Monaten etwa auf seinem aktuellen Niveau notieren wird, könnte auf ein Zertifikat mit Cap in der Nähe des aktuellen Indexstandes setzen. Das Commerzbank-Discount-Zertifikat auf den MDAX-Index mit Cap bei 25.000 Punkten, BV 0,01, ISIN: DE000CV7RBF6, Bewertungstag 28.12.18, wurde beim Indexstand von 25.360 Punkten mit 237,02 - 237,52 Euro gehandelt.

Notiert der MDAX am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit 250 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 5,25 Prozent entsprechen wird. Notiert der Index am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Discount-Zertifikat ein Hundertstel des am 28.12.18 festgestellten Indexstandes ausbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den MDAX-Index oder von Anlageprodukten auf den MDAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de