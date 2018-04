Mainfirst hat Nemetschek von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 77 auf 87 Euro angehoben. Die Aktie habe ihren Wert in den vergangenen zweieinhalb Jahren nahezu verdreifacht und spiegele nun die guten Geschäftsaussichten des Bausoftware-Anbieters angemessen wider, begründete Analyst Chandramouli Sriraman sein neues Anlagevotum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 und 2019./edh/bek Datum der Analyse: 04.04.2018

