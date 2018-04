04.04.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Am 4. und 5. April finden die diesjährigen Austrian Equity Days in Paris gemeinsam mit Kepler Cheuvreux statt. An der zweitägigen Konferenz, die heuer bereits zum 10. Mal durchgeführt wird, beteiligen sich 12 gelistete Unternehmen: Andritz , EVN , FACC , Kapsch TrafficCom, Lenzing , Mayr-Melnhof , Palfinger , SBO , Semperit , Vienna Insurance Group, voestalpine und Wienerberger , wie die Wiener Börse mitteilt Die teilnehmenden Vorstände und Investor Relations Manager werden ihre...

Den vollständigen Artikel lesen ...