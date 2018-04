Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Daimler nach einem angekündigten Gemeinschaftsunternehmen mit BMW auf "Halten" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die Einbringung sämtlicher die Mobilitätsdienste beider Autohersteller in ein Joint Venture habe nicht überrascht und berge für Daimler einen positiven Bewertungseffekt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dominant für die Aktie der Stuttgarter blieben aber die Themen, Diesel, Kartellverdacht und Strukturwandel./bek/edh Datum der Analyse: 04.04.2018

