Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Der neue Airport in Istanbul sei mittelfristig für die europäischen Drehkreuze mit hohen Umsteiger-Zahlen eine Gefahr, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weil auch die Langstrecken-Aktivitäten der Lufthansa durch das Wiedererstarken von Turkish Airlines unter Druck gerieten, dürfte die deutsche Fluggesellschaft ihr Langstreckennetz stärker am Flughafen Frankfurt bündeln, wo sie die höchsten Gewinne erwirtschafte./ajx/edh Datum der Analyse: 04.04.2018

