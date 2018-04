Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stada auf "Sell" mit einem Kursziel von 74,40 Euro belassen. Mit dem jüngst in Kraft getretenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen dem Arzneimittelhersteller und den Finanzinvestoren Bain und Cinven stehe der Ausstieg der Aktie aus dem MDax bevor, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Verkaufsempfehlung begründete er mit dem Hinweis, dass die Aktie derzeit über dem Abfindungsangebot an die verbliebenen Aktionäre von 74,40 Euro notiert./edh/ajx Datum der Analyse: 04.04.2018

