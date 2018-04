Düsseldorf/Amsterdam (ots) -



Im Februar fand die alljährliche Charity-Gala der niederländischen Postcode Loterij im Königlichen Theater Carré in Amsterdam statt. An diesem Abend wurde die Rekordsumme von 357 Millionen Euro gefeiert, die die Soziallotterie 2017 dank ihrer Teilnehmer an insgesamt 112 gemeinnützige Organisationen weitergegeben hat. Gastredner des Abends war Leonardo DiCaprio.



Der Schauspieler und Umweltaktivist sprach im Namen der Leonardo DiCaprio Foundation (LDF), die er bereits 1998 ins Leben rief. Der 2014 von Generalsekretär Ban Ki-moon zum UN-Friedensbotschafter ernannte Schauspieler drückte in seiner Rede Besorgnis über die verheerenden Folgen aus, die Habgier und Gleichgültigkeit auf unseren Planeten haben. Die Vergegenwärtigung dieser Auswirkungen brachte ihn bereits vor 20 Jahren dazu, eine eigene Stiftung zum Schutz von Natur und Umwelt zu gründen. Zusammen mit führenden Wissenschaftlern arbeitet der 43-Jährige an Lösungen, um so viele Menschen wie möglich für seinen Kampf gegen den Klimawandel zu motivieren. "Wenn es mehr Wegbereiter wie die Postcode Lotterien gibt, die eine riesige Menge an Spendengeldern bereitstellen, mit denen wir wiederum wirklich und spürbar etwas bewegen können, haben wir noch die Chance, eine Wende zu erzielen und diesen wunderschönen Planeten zu schützen", sagte DiCaprio in seiner Rede.



Internationaler Botschafter der Postcode Lotterien



Im Anschluss wurde DiCaprio mit einem Scheck über 900.000 Euro für seine eigene Organisation überrascht. Dieser Betrag unterstützt die LDF bei der Arbeit für ein weltweit stabiles, gesundes Klima, den Schutz gefährdeter Arten und die Wiederherstellung von bedrohten Ökosystemen.



DiCaprio ist seit diesem Jahr, gemeinsam mit vielen namhaften Persönlichkeiten, als internationaler Botschafter für die Postcode Lotterien aktiv. Zusammen mit den deutschen Botschaftern Katarina Witt und Kai Pflaume unterstützt er die Mission der Postcode Lotterien für eine nachhaltigere und gerechtere Welt. "Es ist eine Ehre, mit einer Organisation zusammenzuarbeiten, die die Werte meiner Stiftung teilt. Die die enge Verbindung sieht zwischen dem Schutz der Umwelt und darin, das Wohlergehen der Menschen und unsere Zukunft zu sichern. Die Postcode Lotterien erkennen diese wichtige Beziehung nicht nur an, sondern schaffen es auch, erstaunliche Mengen an Fördergeldern für viele der besten Wohltätigkeitsorganisationen zu sammeln, die an den komplexen Problemen in Bezug auf Mensch und Planet arbeiten", sagte DiCaprio.



Kai Pflaume hat den Austausch mit seinem Co-Botschafter intensiv genutzt: "Die Gala in Amsterdam war ein beeindruckender und inspirierender Abend für mich. Ich habe eine große Zahl von sozial engagierten Menschen getroffen, tolle Projekte kennengelernt und mich mit Leonardo DiCaprio intensiv über die Arbeit seiner Stiftung ausgetauscht," sagte der bekannte Fernsehmoderator. Mit Begeisterung fügte er hinzu: "Auch Dank der Teilnehmer der Deutschen Postcode Lotterie können wir wichtige Projekte unterstützen und dadurch einen Beitrag leisten, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Ich bin stolz, Botschafter der Deutschen Postcode Lotterie zu sein."



Gerechter und nachhaltiger mit Konzept



Das Konzept der von der niederländischen Sozialmarketing-Agentur Novamedia gegründeten Postcode Lotterien ist weltweit einzigartig: Teilnehmer gewinnen zusammen und alle tun mit ihren Losen gleichzeitig Gutes. Die Losbesitzer gewinnen mit ihrem Postcode, der sich zusammensetzt aus Postleitzahl und Straßencode. In Deutschland gehen von jedem Los 30 Prozent an den guten Zweck.



Die niederländische 'Postcode Loterij' wurde im Jahr 1989 gegründet, 2005 folgten die 'Svenska PostkodLotteriet' in Schweden und 2008 'The People's Postcode Lottery' in Großbritannien. Im Oktober 2016 ging dann die Deutsche Postcode Lotterie an den Start. Insgesamt 663 Millionen Euro haben Novamedia/Postcode Lotterien im Jahr 2016 an soziale Projekte weitergegeben und so dazu beigetragen, die Welt sozial und ökologisch nachhaltiger zu gestalten. Damit belegten die Novamedia/Postcode Lotterien im vergangenen Jahr erneut Platz drei der weltweit größten privaten Spendengeber.



Alle Informationen zur Deutschen Postcode Lotterie unter www.postcode-lotterie.de und zu Novamedia unter www.novamedia.nl.



