Nach den Diskussionen über das Justizbudget in den vergangenen Wochen haben Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Justizminister Josef Moser (ÖVP) in einem Telefonat "Missverständnisse" ausgeräumt. Das bestätigte am Mittwoch Strache - zuständig für den Öffentlichen Dienst - im Pressefoyer. Der Vizekanzler betonte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...