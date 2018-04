Superior Gold Inc. meldete gestern den aktuellen Stand der mineralischen Reserven und Ressourcen am Goldprojekt Plutonic per 31. Dezember 2017. Das Projektgebiet Plutonic in Westaustralien setzt sich zusammen aus dem zu 100% unternehmenseigenen Untertagebau Plutonic und dem zu 100% unternehmenseigenen Tagebau Hermes, sowie dem Anteil am Joint Venture Bryah Basin.



Die untertägigen mineralischen Reserven der Plutonic-Mine haben sich im Vergleich zum letzten Bericht vom September 2016 mehr als verdreifacht und belaufen sich nunmehr auf 276.000 oz Gold. Der durchschnittliche Goldgehalt des Gesteins liegt bei 5,97 g/t. Die Gesamtreserven aller Projekte sind mit 382.000 aktuell doppelt so hoch wie 2016.



Die gemessenen und angezeigten Ressourcen des Unternehmens betragen insgesamt 1,14 Mio. oz, was einer Steigerung um 30% entspricht. Die abgeleiteten Ressourcen erhöhten sich im Vergleich zum letzten Bericht um 35% auf 1,09 Mio. oz.



