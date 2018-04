Schwalbach am Taunus (ots) - Frauen tendieren dazu, sich seltener die Haare zu waschen. Das bringen zum einen Trends wie no-(sham)poo, less wash und co-wash (conditioner only wash) mit sich, aber auch die Tatsache, dass Frauen zunehmend unzufriedener mit herkömmlichen Shampoos sind*. Sie befürchten, dass dem Haar durch zu häufiges Waschen wichtige Nährstoffe entzogen werden und es dadurch strapaziert und geschwächt wird. Pantene Pro-V hat diese Bedenken zum Anlass genommen, die Haarwäsche neu zu definieren! Die neuen Pantene Pro-V Shampoos können viel mehr als das Haar reinigen: Sie versorgen es mit einem innovativen Nährstoffkomplex bestehend aus Pro-Vitamin B5, aktiven Antioxidantien und auffüllenden Lipiden. So wird das Haar 100 % stärker**. Dank der patentierten Gel-Netzwerk-Technologie werden die Nährstoffe beim Waschen nicht wieder ausgespült, sondern tief in den Haarkern transportiert und stärken so das Haar von innen. Die Shampoos mit auffüllenden Lipiden reinigen, ohne das Haar zu strapazieren. Für die optimale Pflege nach der Haarwäsche empfiehlt Pantene Pro-V die Verwendung der passenden Pflegespülung, wie z. B. der 3 Minute Miracle Pflegespülung. Wenn es mal schnell gehen muss, gibt es die neuen Pantene Pro-V Shampoos auch in der praktischen 3-in-1 Variante: Shampoo, Pflegespülung und Kur in einem. Seit März 2018 im Handel erhältlich!



Starkes, gesundes Haar beginnt mit dem richtigen Shampoo



Das Haar wird täglich mit oxidativem Stress wie beispielsweise UV-Licht konfrontiert, was zum Verlust von körpereigenen Lipiden führt. Lipide sind die natürlichen Öle des Haares und spielen eine entscheidende Rolle, wenn es um die Stärke der Haare geht. Sie polstern die Proteinstruktur auf, um der Haarfaser mehr Elastizität und Beweglichkeit zu verleihen. Für gesundes und starkes Haar muss der Verlust der Lipide ausgeglichen werden, indem die Lipide wieder aufgefüllt werden. Die Innovation der neuen Pantene Pro-V Shampoos liegt in der patentierten Gel-Netzwerk-Technologie: Mit einem effektiven Wirkstoffkomplex aus dem bewährten Pro-Vitamin B5, aktiven Antioxidantien und stärkenden Lipiden werden die Nährstoffe tief in den Haarkern transportiert und nicht wieder ausgespült. Die Technologie macht das Shampoo zu einem echten Nährstoff-Booster. Bei regelmäßiger Anwendung bleiben die stärkenden Lipide lange im Haar und überdauern viele Haarwäschen, im Gegensatz zu herkömmlichen Shampoos, bei denen sich die Lipide nur um das Haar legen. Sie geben ihm die Nährstoffe zurück, die es durch täglichen Haarstress verliert, und stärken es von innen. Die bewährten aktiven Antioxidantien schützen das Haar zusätzlich vor freien Radikalen. Um das Haar optimal zu pflegen und mit Feuchtigkeit zu versorgen, empfiehlt Pantene Pro-V, dazu die passende, auf das Haar abgestimmte Pflegespülung zu verwenden - für gesund glänzendes und starkes Haar.



3-in-1 Formel für schnelle Pflege



Ebenfalls neu mit der innovativen Nährstoff-Formel ist das Pantene Pro-V 3-in-1 Produkt. Es vereint Shampoo, Pflegespülung und pflegende Kur in einem Schritt. Das 3-in-1 Shampoo eignet sich daher besonders gut für Frauen, die wenig Zeit haben. Im ersten Schritt reinigt das 3-in-1 das Haar gründlich, bevor der innovative Nährstoffkomplex bestehend aus Pro-Vitamin B5, aktiven Antioxidantien sowie auffüllenden Lipiden das Haar mit ausreichend Nährstoffen versorgt. Als dritten und letzten Schritt gleicht die pflegende Kur Haarschäden an der Kutikula aus - für gesundes Haar, das glänzt. Das 3-in-1 Produkt ist eine gute Kombi-Lösung. Für beste Ergebnisse bei besonders strapaziertem Haar empfiehlt Pantene Pro-V jedoch eine Systempflege bestehend aus Shampoo, Pflegespülung und Kur.



Die neue Shampoo-Formulierung mit pantentierter Gel-Netzwerk-Technologie



Seit der Erfindung des ersten Shampoos hat es drei entscheidende innovative Entwicklungen gegeben. 1934: die Reinigungsinnovation, die Rückstände entfernen konnte. Tensidbasierte reinigende Flüssigshampoos lösten die bis dahin bekannte Stückseife ab. Die zweite Innovation revolutionierte die Haarpflege 1985: Eine Formel, die reinigende und pflegende Technologien in 2-in-1 Shampoos miteinander verband und Pflegewirkstoffe auf die Haaroberfläche brachte. 2018: Mit der neuen Shampoo-Formulierung, der patentierten Gel-Netzwerk-Technologie, gibt Pantene Pro-V dem Haar Nährstoffe zurück, indem es stärkende Lipide bis tief in den Haarkern transportiert. Dr. Jeni Thomas PhD, leitende Wissenschaftlerin von Pantene Pro-V, sagt: "Obwohl es viele fortschrittliche Technologien in der Haarpflege gibt, ist nur eine von zehn Frauen jeden Tag zufrieden mit ihrem Haar***. Wir haben über Jahre hinweg die komplizierten Mechanismen erforscht, die es uns ermöglichen, dem Haar stärkende Lipide über ein Shampoo zuzuführen und im Haar zu halten. Ab sofort werden Frauen nicht nur gereinigtes und gepflegtes Haar, sondern auch 100 % stärkeres Haar**** haben können."



Die Wissenschaft hinter der neuen Technologie



Pantene Pro-V Wissenschaftler haben 15 Jahre Forschung in die Entwicklung der neuen, innovativen Shampoos gesteckt. Um der Formulierung erfolgreich stärkende Lipide zuzuführen, ohne dass diese wieder ausgespült werden, wurde das Shampoo von Grund auf neu entwickelt. Die in den Pantene Pro-V Shampoos neu enthaltenen Lipide sind Cetyl- und Stearylalkohol. Diese Lipide sind Fettalkohole und haben eine ähnliche Größe und Polarität wie die natürlichen Lipide im Haar, sie füllen zielgenau die Stellen auf, an denen das Haar Lipide verloren hat. Die Nährstoffe dringen tief ins Haar ein und sorgen dort für die benötigte Stärke und Widerstandskraft. Das Lipid-Level im Haar steigt bis zu dem Zeitpunkt, an dem genügend Nährstoffe aufgefüllt wurden, und beschwert somit das Haar nicht.



Palinas Booster für starkes Haar



Auch Pantene Pro-V Markenbotschafterin Palina Rojinski ist überzeugt: "Ich lege großen Wert auf eine ausgewogene Ernährung, damit ich fit und gesund bleibe. Ebenso wie mein Körper benötigt auch mein Haar ausreichend Nährstoffe, um gesund und stark zu sein. Die neuen Pantene Pro-V Shampoos sind echte Nährstoff-Booster. Meine Haare fühlen sich stärker und gesünder an als bisher, denn die cremige Textur pflegt mein Haar sofort. Es ist stark und widerstandsfähig. Da macht das Haarewaschen doppelt so viel Spaß und ich wasche es jetzt noch lieber als bisher!"



Pantene Pro-V Produktempfehlungen Pantene Pro-V Shampoo: Repair & Care, Volumen Pur, Glatt & Seidig, Color Protect jeweils 300 ml, UVP: 2,95 EUR***** Pantene Pro-V 3-in-1 Shampoo: Repair & Care, Volumen Pur, Glatt & Seidig jeweils 250 ml, UVP: 2,95 EUR***** 3 Minute Miracle Pflegespülung: Repair & Care, Volumen Pur, Glatt & Seidig, Color Protect jeweils 150 ml, UVP: 2,95 EUR*****



Über Procter & Gamble



Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ariel®, Antikal®, Braun®, blend-a-dent®, Clearblue®, Dash®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Meister Proper®, Olaz®, Old Spice®, Oral-B®, Pampers®, Pantene Pro-V®, Persona®, Swiffer® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.



* Insgesamt 2050 Frauen zwischen 18 und 55 Jahren aus den USA, Brasilien, GB, Spanien, Indien, Indonesien, Japan und China, die ihr Haar einmal wöchentlich waschen. Umfrage von Juni 2016. ** Im Vergleich zu Shampoos ohne Pflegestoffe. *** CMK **** Im Vergleich zu Shampoos ohne Pflegestoffe. ***** Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.



OTS: Pantene Pro-V newsroom: http://www.presseportal.de/nr/44112 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_44112.rss2



Pressekontakt: Kontakt: P&G Beauty, Markenkommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts. Heike Rübeling, Tel.: 06196 89 4431, E-Mail: ruebeling.h@pg.com Brandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbH, Grünstr. 15, 40212 Düsseldorf Nicole Schnitzker, Tel.: 0211 58 58 86 180, E-Mail: nicole.schnitzker@brandzeichen-pr.de