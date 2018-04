IRW-PRESS: BIG Blockchain Intelligence Group Inc.: BIG Blockchain Intelligence Group unterzeichnet mit Blockchain Next Corporation eine exklusive Reseller-Vereinbarung für den Vertrieb von BIGs Risikobewertungsdienst für Kryptowährungen, BitRank VerifiedTM, im japanischen Markt

BIG Blockchain Intelligence Group unterzeichnet mit Blockchain Next Corporation eine exklusive Reseller-Vereinbarung für den Vertrieb von BIGs Risikobewertungsdienst für Kryptowährungen, BitRank VerifiedTM, im japanischen Markt

Vancouver, Kanada - BIG Blockchain Intelligence Group Inc. - 4. April 2018 - (CSE: BIGG) (OTC: BBKCF) (WKN: A2JSKG) (BIG oder das Unternehmen), ein führender Entwickler von Such-, Risikobewertungs- und Datenanalyselösungen auf Basis der Blockchain-Technologie, freut sich bekannt zu geben, dass ein im Vorfeld abgeschlossener Reseller-Vertrag auf die Firma Blockchain Next Corporation (Blockchain Next) als neuen Vertriebspartner übertragen werden konnte. Im Rahmen einer Exklusivvereinbarung wird Blockchain Next das von BIG entwickelte Produkt BitRank VerifiedTM zur Risikobewertung und KYC-(Know Your Customer)- und AML-(Anti-Money Laundering)-Verifizierung von Kryptowährungen im Hoheitsgebiet Japan vermarkten.

BitRank Verified bietet den Nutzern ein Sicherheits-Ranking der elektronischen Geldbörse (Wallet), die bei Transaktionen in Kryptowährung zum Einsatz kommt. Bei jedem von BitRank Verified durchgeführten Suchlauf in der Kryptowährungs-Wallet erfolgt ein einfacher Sicherheitscheck auf einer Skala von 0 bis 100, wobei 100 das niedrigste und 0 das höchste Risikoprofil darstellt.

BitRank Verified ist eine extrem zuverlässige API, die in der Lage ist, 7 Milliarden Anfragen pro Monat zu bedienen und pro Anfrage im Schnitt weniger als 1 Sekunde benötigt. Sie ist sprachunabhängig und kann von jeder beliebigen Person oder Firma in jedem beliebigen Land verwendet werden. BitRank Verified ist eine hoch automatisierte, extrem skalierbare Cloud-Lösung, die im Zuge der Erweiterung von BIGs globalem Netzwerk und Partnerschaften auch zu exponentiellem Wachstum fähig ist.

Japan ist Weltmarktführer in der Entwicklung von Kryptowährungen und verfügt über ein stabiles Rechtssystem, das die Branche unterstützt und den Handel mit Kryptowährungen regelt, gleichzeitig aber auch das Vertrauen von Privatanlegern und Konsumenten genießt. Ende 2017 gab es in Japan 16 Betreiber von Kryptowährungs-Börsen und etwa die Hälfte des internationalen Handelsvolumens in Bitcoin entfiel auf dieses Land. Damals wurde bereits in mehr als 4.500 japanischen Läden Bitcoin als Zahlungswährung akzeptiert, wobei Nikkei prognostizierte, dass sich diese Zahl verfünffachen könnte. Knapp 260.000 Firmen nutzten die Air Regi Point-of-Sale-App und waren in der Lage, Zahlungen in Bitcoin zu akzeptieren.

Als in Japan im 2. Quartal 2017 Bitcoin und eine Reihe anderer Kryptowährungen als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt wurden, wurde der von uns entwickelte Sicherheitsdienst BitRank VerifiedTM rasch zu einer gefragten Marktlösung, so Lance Morginn, CEO von BIG. Wir freuen uns sehr, dass wir diese exklusive Reseller-Vereinbarung mit Blockchain Next unterzeichnen konnten. Wir sichern uns damit als Erstanbieter einen Wettbewerbsvorteil in Japans offenem Markt und können gleichzeitig BIGs Präsenz an den internationalen Märkten weiter ausbauen.

Yasuharu Kobayashi, CEO von Blockchain Next, erklärt: Wir von Blockchain Next haben es uns zur Aufgabe gemacht, einen Beitrag zu leisten, damit Transaktionen im Handel mit Kryptowährungen und bei den entsprechenden Unternehmen dank modernster Technologie und Diensten auf Blockchain-Basis sicherer werden. Diese Vertriebspartnerschaft mit BIG passt genau zu unserem Leitprinzip und ermöglicht uns den Vertrieb einer branchenführenden Risikobewertungs-Lösung, die bei der Transparenz von Kryptowährungs-Transaktionen Maßstäbe setzt. Diese Partnerschaft wird uns außerdem bei unserem übergeordneten Ziel unterstützen, das darin besteht, die Akzeptanz und Beliebtheit von Bitcoin in Japan zu fördern.

Für das Board:

Lance Morginn

Chief Executive Officer

Über BitRank VerifiedTM

BIG hat BitRank VerifiedTM entwickelt, um der Finanzwelt eine vereinfachte Front-End-Suchergebnisseite anbieten zu können, mit der Kassierer im Kontakt mit Kunden, Handelsbörsen, elektronische Handelsplattformen sowie der Einzelhandel in der Lage sind festzustellen, ob eine geplante Transaktion sicher angenommen werden kann, fragwürdig ist oder abgelehnt werden sollte. BitRank VerifiedTM ist ein maßgeschneiderter Dienst, der dem FinTech-Sektor ein zuverlässiges Instrument an die Hand gibt, mit dem Unternehmen ihre Behördenauflagen erfüllen und gleichzeitig das Risiko, in Geldwäsche oder andere kriminelle Handlungen verwickelt zu werden, minimieren können. Die Zielsetzung von BIG ist es, Vertrauen in diese neue Finanzära zu schaffen und auch einen klareren Weg zur Annahme und Verwendung von Kryptowährungen aufzuzeigen, indem die Lücke zwischen den Nutzern und den globalen Standards der Regulierungsbehörden geschlossen wird.

Über Blockchain Next Corporation

Blockchain Next Corporation ist ein international agierendes Unternehmen, das Analysedaten zu Bitcoin-Blockchain zur Verfügung stellt. Blockchain Next hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit den Gesetzesvollzugsbehörden zusammenzuarbeiten und einen Beitrag zu leisten, damit Transaktionen im Handel mit virtuellen Währungen und bei den entsprechenden Unternehmen dank modernster Technologie und Diensten auf Blockchain-Basis sicherer werden.

Über BIG Blockchain Intelligence Group Inc.

BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG) hat aus dem Nichts ein Such- und Analysesystem auf Blockchainbasis aufgebaut, das es dem RegTech-Sektor sowie Exekutiv- und Regierungsbehörden ermöglicht, Kryptowährungstransaktionen auf forensischer Ebene nachzuverfolgen, aufzuspüren und zu überwachen. Unser Handelsprodukt BitRank VerifiedTM bietet eine Risikobewertung von Bitcoin-Wallets, mit der Banken, Börsen und E-Handelsplattformen in der Lage sind, die üblichen Auflagen der Regulierungsbehörden zu erfüllen.

