ARHT Media Inc.: ARHT Media gibt Update der Unternehmensstrategie- steigende EBITDA erwartet! DGAP-News: ARHT Media Inc. / Schlagwort(e): Prognose/Zwischenbericht ARHT Media Inc.: ARHT Media gibt Update der Unternehmensstrategie- steigende EBITDA erwartet! 04.04.2018 / 15:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ARHT Media gibt Update der Unternehmensstrategie ARHT wird Vertriebskanäle zur Steigerung der wiederkehrenden Umsätze ausbauen Management zielt auf EBITDA-Profitabilität beginnend 2019 Unternehmen wird am 9. April 2018 eine Investoren- und Analystenkonferenz ausrichten Toronto, Kanada. 4. April 2018. - ARHT Media Inc. ("ARHT" oder "das Unternehmen") (TSXV: ART), eine weltweit führende Firma bei der Entwicklung, Produktion und im Vertrieb hochwertiger Hologramminhalte durch seine patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology (holografische Telepräsenztechnologie), gibt ein Update der Unternehmensstrategie einschließlich jüngster Verkaufs- und Marketingaktivitäten sowie finanzieller Aussichten und Planungsprozess für den Rest des Geschäftsjahres 2018. Verkauf und Marketing: Während der letzten 90 Tage hat das Unternehmen sein Technologieangebot aggressiv an eine globale Liste der Fortune-500-Unternehmen aus verschiedenen Sektoren vermarktet einschließlich Unterhaltung, Ausbildung, Kongresszentren, Hotels und Versammlungsräume, Einzelhandel, Medien, Sport und Unternehmensbereiche. Das positive Feedback aus dieser wachsenden Gruppe ist ermutigend gewesen und eine robuste und sich vergrößernde Pipeline an Gelegenheiten kommt zum Vorschein, wobei es die Absicht des Managements ist, diese in den kommenden Quartalen in ein signifikantes Einnahmenwachstum umzuwandeln. Geschäftsmodell: In der Vergangenheit hat sich das Unternehmen auf den Verkauf seiner Produkte und Services auf einer veranstaltungsgetriebenen Basis konzentriert. In den letzten Monaten umfasste und in Zukunft wird ARHTs Geschäftsmodell direkte Hardware-Verkäufe umfassen, die durch wiederkehrende Einnahmen in Zusammenhang mit der Nutzung der geschützten Software des Unternehmens entweder durch Übertragungs- oder Abonnementgebühren und einer jährlichen Lizenzgebühr für den Zugang zum Netzwerk und Software-Upgrades ergänzt werden. Laut Erwartungen wird dieser Wechsel des Geschäftsmodells die Einnahmen des Unternehmens signifikant erhöhen und einen Umsatz-Leverage bieten, da das Netzwerk der umsatzgenerierenden Displays und Empfangsstationen global ausgedehnt wird, was zum Anstieg des EBITDA und der Nettoerträge beitragen wird. Basierend auf den jüngsten Transaktionen und vorläufigen Gesprächen sowie Demonstrationen der Technologie besteht ein vielsagendes Interesse von verschiedenen Parteien, und dieses neue Geschäftsmodell scheint innerhalb der wichtigen Zielbranchen Anklang zu finden. Finanzielle Aussichten: Als Ergebnis der oben erwähnten Verkaufs- und Marketingaktivitäten, des Interessenniveaus und der Änderung des Geschäftsmodells zielt ARHTs Managementteam auf eine Verdopplung der Einnahmen des Unternehmens im kommenden Geschäftsjahr, einen kostendeckenden Betrieb innerhalb der nächsten 12 Monate, wobei die Zielsetzung die Rentabilität im Geschäftsjahr 2019 ist. "Nach der Stärkung unserer Bilanz sind wir global voll durchgestartet und unsere neuen Geschäftsmodelle wurden positiv aufgenommen," sagte ARHTs CEO Larry O'Reilly. "Wir haben eine Weltklasse-Technologie und eine großartige Gelegenheit, sie global einzusetzen. Die Stärke und die Attraktivität unseres Produkts eignen sich perfekt für viele vertikale Märkte und Anwendungszwecke, wovon ich erwarte, dass es unser finanzielles Wachstum stärken und in Zukunft die Wertschöpfung für unsere Aktionäre verbessern wird." Investoren- und Analystenkonferenz Das Unternehmen wird zur Besprechung seines Unternehmensstrategie-Updates am Montag den 9. April 2018 um 11Uhr Ortszeit Toronto eine Investoren- und Analystenkonferenz ausrichten. Zur Teilnahme wählen Sie bitte 1-800-7973 oder 1-323-794-2093. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht von 14Uhr Ortszeit Toronto, 9. April 20q8 bis 23Uhr59 Ortszeit Toronto, 9. Mai 2018, zur Verfügung. Um die Aufzeichnung anzuhören, wählen Sie bitte 1-844-512-2921 oder 1-412-317-6671 gefolgt vom Zugangscode 3806206. Über ARHT Media ARHTs patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology ist die erste vollständige Komplettlösung für die Kreation, Übertragung und Bereitstellung realitätsnaher digitaler menschlicher Hologramme bekannt als HumaGrams. Die Technologie des Unternehmens ist geschützt durch U.S. Patent Nr. 9.581.962. Kontakt zu ARHT Media Twitter: http://www.twitter.com/ARHTmedia Facebook: http://www.facebook.com/ARHTmediainc LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/arht-media-inc- Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.arhtmedia.com/ oder kontaktieren die Investor Relations Group unter info@arhtmedia.com. ARHT Media wird an der Toronto Venture Stock Exchange unter dem Symbol "ART" gehandelt. 