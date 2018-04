Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Was mir an der Grafik der Wiener Börse zum Q1 gefällt: Hier gefällt mir zunächst, dass (rechts unten) auch die stärksten Titel aus dem global market, dem ETF-Segment und den Corporate Bonds eingereiht werden. Die 148 Mio. von RHI Magnesita würden das Unternehmen übrigens sogar im Rennen um einen ATX-Platz halten, alles nur auf dem Papier, da jetzt RHI Magnesita nicht mehr ATX Prime ist und damit für den ATX nicht mehr in Frage kommt. Die Rolle als Zugpferd im global market gefällt mir aber auch sehr gut. Im 1. Quartal 2018 verzeichnet die Wiener Börse bei Beteiligungswerten ein Handelsvolumen von satten 19,13 Mrd. EUR. Das entspricht einem Plus von 15 % im...

Den vollständigen Artikel lesen ...