Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Lenzing -3,41% auf 97,65, davor 4 Tage im Plus (3,96% Zuwachs von 97,25 auf 101,1), Silber Philharmoniker 1/1 -0,22% auf 18,31, davor 3 Tage im Plus (1,55% Zuwachs von 18,07 auf 18,35), Silberbarren (1000g) -0,17% auf 589,4, davor 3 Tage im Plus (1,53% Zuwachs von 581,5 auf 590,4), SW Umwelttechnik -3,21% auf 9,05, davor 3 Tage im Plus (10% Zuwachs von 8,5 auf 9,35), EVN +3,8% auf 16,38, davor 3 Tage im Minus (-3,9% Verlust von 16,42 auf 15,78). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Porr 27,55 (MA100: 27,73, xD, davor 37 Tage über dem MA100). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Wienerberger (5 Plätze verloren, von 9 auf 14); dazu, S Immo (+3, von 12 auf 9), CA Immo (+1, von 6 auf 5), Uniqa (-1, von 5 auf 6), SBO...

