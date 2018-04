Aarau (ots) -



Die Aktionäre der Coop Rechtsschutz AG durften am 4. April 2018

von einer gesunden und prosperierenden Gesellschaft Kenntnis nehmen.

Wiederholt hat die Coop Rechtsschutz AG ihr Prämienvolumen deutlich

gesteigert. Alle Geschäftsfelder verzeichneten ein Wachstum. Die

gebuchten Bruttoprämien beliefen sich auf CHF 52.88 Mio. (Vorjahr CHF

49.69 Mio.). Das Jahresergebnis nach Steuern belief sich per

31.12.2017 auf CHF 3.65 Mio. Die Combined Ratio (kombinierte

Schaden-/Kostenquote) beträgt gute 94.61 %.



Nach 12 Jahren gab Dr. Philipp Gmür von der Helvetia

Versicherungen sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrates der Coop

Rechtsschutz AG ab. Gmür hat eine enorme Entwicklung der Gesellschaft

begleitet. Während seiner Amtszeit hat sich das Prämienvolumen der

Coop Rechtsschutz AG von damals CHF 17.7 Mio. um 200 % gesteigert.

Die Anzahl Mitarbeitende hat sich beinahe verdreifacht. Dieses

Wachstum wird unterstützt von der Kooperation mit der Helvetia

Versicherungen. Mit der von Gmür als Group CEO geführten Gesellschaft

bietet die Coop Rechtsschutz AG Produkte in den Bereichen Einzel- und

Betriebsrechtsschutz an. Der Verwaltungsratspräsident Ralph A.

Jeitziner verdankte im Namen des Verwaltungsrates und der

Geschäftsleitung das Engagement herzlich: "Philipp Gmür hat mit

seinem ganzheitlichen Versicherungs- und Management-Know-how die

erfolgreiche Entwicklung der Coop Rechtsschutz AG massgeblich

geprägt."



Als Nachfolger von Dr. Philipp Gmür wurde der 44-jährige Adrian

Kollegger gewählt, der ebenfalls dem Helvetia-Konzern angehört und

als Mitglied der Konzernleitung für den Bereich Nicht-Leben zuständig

ist. Die Coop Rechtsschutz AG ist überzeugt, einen äusserst

fachkompetenten Kollegen zu erhalten, der gut in das Gremium und zur

Coop Rechtsschutz AG passt.



Originaltext: Coop Rechtsschutz AG

Kontakt:

Daniel Siegrist, CEO, T. +41 79 292 22 44 |

daniel.siegrist@cooprecht.ch

Petra Huser, Leiterin Kommunikation, T. +41 78 609 59 09 |

petra.huser@cooprecht.ch