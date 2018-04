Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta029/04.04.2018/18:50) - Wie am 14.06.2017 veröffentlicht, hat die S IMMO AG die von ihr ausgegebenen S IMMO INVEST Genussscheine (ISIN AT0000795737 und ISIN AT0000630694; im Folgenden gemeinsam "Genussscheine") mit Wirksamkeit zum 31.12.2017 gekündigt.



Heute wurde die Höhe der Genussscheinverbindlichkeit zum 31.12.2017 mit EUR 102,98 je Genusschein festgestellt. Davon wird ein Betrag von EUR 3,00 je Genussschein als Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2017 und der restliche Betrag von EUR 99,98 je Genussschein als Rückzahlung am 04.05.2018 an die Genussscheininhaber ausbezahlt. Record Date für beide Auszahlungen ist der 03.05.2018. Das bedeutet, dass jene Person den Rückzahlungsbetrag und die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2017 erhält, die am Ende dieses Tages den jeweiligen S IMMO Genussschein hält.



Die S IMMO Genussscheine sind weiterhin im Marktsegment "other securities" der Wiener Börse unter gleichbleibenden ISINs handelbar. Der Handel in S IMMO INVEST Genussscheinen an der Wiener Börse wird aus abwicklungstechnischen Gründen voraussichtlich am 30.04.2018 (letzte Auktion) beendet.



Ebenso wurde heute beschlossen, das am 12.06.2013 veröffentlichte Rückkaufprogramm für S IMMO INVEST Genussscheine aufrecht zu belassen aber insofern zu adaptieren, dass der maximale Erwerbspreis je Stück S IMMO INVEST Genussschein EUR 102,98 (cum Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2017) beträgt.



Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von S IMMO INVEST Genussscheinen und begründet keine Verpflichtung der Gesellschaft, Angebote zum Rückkauf von S IMMO INVEST Genussscheinen anzunehmen).



(Ende)



