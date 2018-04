Der Essenslieferdienst und MDax -Kandidat Delivery Hero hat keine Angst vor einer Übernahme. "Darüber spekulieren wir nicht", sagte Unternehmenschef Niklas Österberg dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe). "Ich sehe uns aber in einer sehr starken Position, also nicht als Übernahmeziel."

Angesprochen auf eine Ausweitung des Geschäftsfeldes auf den Bereich Kochboxen, in dem sich unter anderem die ebenfalls mit der Startupschmiede Rocket Internet verbundene börsennotierte Firma HelloFresh tummelt, zeigte sich Österberg nicht grundsätzlich abgeneigt. "Kochboxen wären nicht das erste oder zweite Expansionsfeld, an das wir denken", sagte der Manager. Die Frage sei, ob sich Delivery Hero dauerhaft auf ein Feld beschränken könne oder in andere Bereiche expandieren müsse, um die Position gegenüber größeren Spielern zu stärken. Es sei "durchaus möglich", dass der US-Handelsriese Amazon dabei der gefährlichste Gegner werde./he/ck

